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13 объектов найдено
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Marcana, Хорватия
3
3
160 м²
2
A few minutes easy drive from the center of Pula this beautiful house was built in a high st…
€675,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krnica, Хорватия
3
3
135 м²
2
ISTRIA, KRNICA - this modern low-energy villa surrounded by nature is located near the cente…
€698,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Ракаль, Хорватия
3
4
220 м²
2
Rakalj is a small town on the west coast of the Bay of Raska on the southeast coast of Istri…
€1,14 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Ракаль, Хорватия
5
4
350 м²
Rakalj is a small town on the west coast of the Bay of Raska on the southeast coast of Istri…
€1,25 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Prodol, Хорватия
5
10
350 м²
2
Marčana, a village located north of Pula at the intersection of Pula-Labin and Vodnjan-Krnic…
€675,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 4 спальни с кондиционером, с парковка
Prodol, Хорватия
4
2
155 м²
3
ISTRIA, FILIPANA Nice stone house with great potential! In a quiet village only 8km from M…
€291,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Вилла 4 спальни
Krnica, Хорватия
4
3
300 м²
€1,25 млн
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Вилла 4 спальни
Krnica, Хорватия
4
4
340 м²
€1,99 млн
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Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Pinezici, Хорватия
3
181 м²
1
Незаконченный дом в тихом месте с бассейном и гаражом, Крвавичи ( Марчана ) Расположенный в …
€240,000
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Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на горы, с видеонаблюдением
Marcana, Хорватия
8
6
2
Продается строяшаяся роскошная смежная вилла, расположенная в тихом месте в пригороде Марчан…
€700,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Marcana, Хорватия
9
5
2
Продается роскошная вилла, расположенная в очаровательном городке в самом сердце Истрии. Вил…
€2,50 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ракаль, Хорватия
4
3
350 м²
Вилла с римским бассейном, расположенная в небольшом истрийском туристическом городке Ракаль…
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Marcana, Хорватия
3
2
168 м²
Марчана - это поселение в Истрии, Хорватия, в 15 километрах к северо-востоку от Пулы. Он рас…
€460,000
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Параметры недвижимости в община Марчана, Хорватия
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