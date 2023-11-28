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Дома в община Марчана, Хорватия

виллы
6
13 объектов найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Marcana, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Marcana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
A few minutes easy drive from the center of Pula this beautiful house was built in a high st…
€675,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Krnica, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krnica, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, KRNICA - this modern low-energy villa surrounded by nature is located near the cente…
€698,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Ракаль, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Ракаль, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Rakalj is a small town on the west coast of the Bay of Raska on the southeast coast of Istri…
€1,14 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Ракаль, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Ракаль, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Rakalj is a small town on the west coast of the Bay of Raska on the southeast coast of Istri…
€1,25 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка в Prodol, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Prodol, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Marčana, a village located north of Pula at the intersection of Pula-Labin and Vodnjan-Krnic…
€675,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 4 спальни с кондиционером, с парковка в Prodol, Хорватия
Дом 4 спальни с кондиционером, с парковка
Prodol, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 3
ISTRIA, FILIPANA Nice stone house with great potential! In a quiet village only 8km from M…
€291,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Вилла 4 спальни в Krnica, Хорватия
Вилла 4 спальни
Krnica, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€1,25 млн
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Вилла 4 спальни в Krnica, Хорватия
Вилла 4 спальни
Krnica, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
€1,99 млн
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Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Pinezici, Хорватия
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Pinezici, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
Незаконченный дом в тихом месте с бассейном и гаражом, Крвавичи ( Марчана ) Расположенный в …
€240,000
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Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на горы, с видеонаблюдением в Marcana, Хорватия
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на горы, с видеонаблюдением
Marcana, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается строяшаяся роскошная смежная вилла, расположенная в тихом месте в пригороде Марчан…
€700,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на горы в Marcana, Хорватия
Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Marcana, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Продается роскошная вилла, расположенная в очаровательном городке в самом сердце Истрии. Вил…
€2,50 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Ракаль, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ракаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла с римским бассейном, расположенная в небольшом истрийском туристическом городке Ракаль…
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Marcana, Хорватия
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Marcana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Марчана - это поселение в Истрии, Хорватия, в 15 километрах к северо-востоку от Пулы. Он рас…
€460,000
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Параметры недвижимости в община Марчана, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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