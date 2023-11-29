Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. община Лижньян
  5. Виллы

Виллы в община Лижньян, Хорватия

Вилла В архив
Очистить
9 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Liznjan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Liznjan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€465,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Valtura, Хорватия
Вилла 4 спальни
Valtura, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 170 м²
Вы ищете потрясающую недвижимость в Пуле и ее окрестностях? Если вы любитель хорошего вина, …
€800,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Sisan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
€1,30 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Sisan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
€1,50 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Sisan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 513 м²
€1,65 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Sisan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
В Истрии, Хорватия, Лижнян является поселением и муниципалитетом. Биоразнообразие относитель…
€1,71 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Valtura, Хорватия
Вилла 5 комнат
Valtura, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 280 м²
Истрия, Лижнян Роскошная и дизайнерски оборудованная вилла общей площадью 400 м2 (нетто 280…
€1,95 млн
Оставить заявку
Вилла 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Sisan, Хорватия
Вилла 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Sisan, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 440 м²
2 красивые каменные виллы с видом на море в центре Медулина, недалеко от Пулы. Каждая вилла …
€1,50 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Sisan, Хорватия
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Sisan, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Продается высококачественная вилла, всего в 50 м от пляжа. Вилла состоит из: - подвал: комна…
€1,60 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в община Лижньян, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти