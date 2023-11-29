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Дома в община Лижньян, Хорватия

виллы
9
27 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Liznjan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Liznjan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€465,000
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Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Liznjan, Хорватия
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Liznjan, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€435,000
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Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Sisan, Хорватия
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Sisan, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, MEDULIN - Luxurious idealistic villa with swimming pool close to beaches and promena…
€1,10 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Beautifully equipped modern villa in a quiet locatio is located on a large plot of land and …
€950,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Liznjan, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Liznjan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 328 м²
Количество этажей 2
Ližnjan, a small village southeast of Pula located on a slope that slopes towards the sea, o…
€1,50 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Sisan, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Sisan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
ISTRIA, ŠIŠAN - Modern house with pool and sauna! The municipality of Ližnjan-Lisignano is…
€550,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка в Sisan, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Sisan, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 282 м²
ISTRIA, ŠIŠAN - Two beautiful secluded houses! The municipality of Ližnjan-Lisignano is lo…
€950,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Sisan, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Sisan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, ŠIŠAN - A new modern villa with a swimming pool The municipality of Ližnjan-Lisign…
€625,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, ŠIŠAN - Sunny house with swimming pool Šišan is becoming more and more recognizabl…
€730,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, ŠIŠAN - Renovated Istrian stone house The municipality of Ližnjan-Lisignano is loc…
€468,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Sisan, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Sisan, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
ISTRIA, ŠIŠAN - A beautiful one-story house with a swimming pool Šišan is becoming more an…
€480,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
STONE HOUSE for sale with swimming pool, garage and large garden - 3 km FROM THE SEA! This…
€399,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 8 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Sisan, Хорватия
Дом 8 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Sisan, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Semi-detached villa for sale in an attractive village 300 meters from the sandy and pebble b…
€1,56 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, MEDULIN Exotic villa with panoramic sea views! Medulin - once a small fishing vill…
€2,10 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка в Valtura, Хорватия
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Valtura, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, LOBORIKA Perfect villa for tourism with rich contents We offer the perfect propert…
€1,25 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 6 спален с мебелью в Sisan, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью
Sisan, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
ISTRIA, JADREŠKI Large vacation villa 5 km from the sea! A large holiday villa for sale in…
€675,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
ISTRIA, MEDULIN - A house with two apartments, 140 m from the beach Vrh beach or punta Istr…
€534,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 3 спальни с мебелью в Sisan, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью
Sisan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
ISTRIA, MEDULIN Beautiful stone house ideal for tourism! A stone house with a living area …
€399,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни с парковка в Sisan, Хорватия
Дом 4 спальни с парковка
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, LIŽNJAN Superb secluded villa! Close to the sea! We present to you a superb seclud…
€1,35 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Вилла 4 спальни в Valtura, Хорватия
Вилла 4 спальни
Valtura, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 170 м²
Вы ищете потрясающую недвижимость в Пуле и ее окрестностях? Если вы любитель хорошего вина, …
€800,000
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Вилла 4 спальни в Sisan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
€1,30 млн
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Вилла 4 спальни в Sisan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни в Sisan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 513 м²
€1,65 млн
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Вилла 4 спальни в Sisan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Sisan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
В Истрии, Хорватия, Лижнян является поселением и муниципалитетом. Биоразнообразие относитель…
€1,71 млн
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Вилла 5 комнат в Valtura, Хорватия
Вилла 5 комнат
Valtura, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 280 м²
Истрия, Лижнян Роскошная и дизайнерски оборудованная вилла общей площадью 400 м2 (нетто 280…
€1,95 млн
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Вилла 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Sisan, Хорватия
Вилла 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Sisan, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 440 м²
2 красивые каменные виллы с видом на море в центре Медулина, недалеко от Пулы. Каждая вилла …
€1,50 млн
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Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Sisan, Хорватия
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Sisan, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Продается высококачественная вилла, всего в 50 м от пляжа. Вилла состоит из: - подвал: комна…
€1,60 млн
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Параметры недвижимости в община Лижньян, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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