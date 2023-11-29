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Квартиры в община Лижньян, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с парковка в Sisan, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с парковка
Sisan, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, MEDULIN - Apartment near the beach At the southernmost point of the Istrian penins…
€370,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Sisan, Хорватия
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Sisan, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
PULA, MEDULIN - beautiful apartment with a balcony and a view in a new building, 100 meters …
€230,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в община Лижньян, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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