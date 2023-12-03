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Дома в Opcina Lasinja, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Desno Sredicko, Хорватия
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Desno Sredicko, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Дом 225 м2, Ласиня, Карловацкий повят В Десно-Средичко, который принадлежит муниципалитету Л…
€115,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Lasinja, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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