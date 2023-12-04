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Дома в Opcina Krapinske Toplice, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты с Spalni в Krapinske Toplice, Хорватия
Дом 4 комнаты с Spalni
Krapinske Toplice, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Крапинске Топлице, ул. Рыбняк Частный семейный дом 120 м2 на участке 349 м2 1975 года постр…
€75,000
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Параметры недвижимости в Opcina Krapinske Toplice, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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