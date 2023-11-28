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Виллы в община Фажана, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Фажана, Хорватия
Вилла 4 спальни
Фажана, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни в Valbandon, Хорватия
Вилла 4 спальни
Valbandon, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Живописная небольшая рыбацкая деревня на юго-западном побережье полуострова Истрия, недалеко…
€2,30 млн
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Параметры недвижимости в община Фажана, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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