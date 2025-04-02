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Склады в община Дугополье, Хорватия

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1 объект найдено
Склад 1 800 м² в Dugopolje, Хорватия
Склад 1 800 м²
Dugopolje, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 1 800 м²
Дугополье, коммерческое здание общей полезной площадью 1800 м2. Он может использоваться как …
$3,78 млн
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