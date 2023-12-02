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Виллы в Opcina Dugi Rat, Хорватия

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5 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Dugi Rat, Хорватия
Вилла 4 спальни
Dugi Rat, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 180 м²
€800,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Jesenice, Хорватия
Вилла 3 спальни
Jesenice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 140 м²
€670,000
в месяц
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Вилла 2 спальни в Dugi Rat, Хорватия
Вилла 2 спальни
Dugi Rat, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Сказки сбываются!-Проверьте эту уникальную деревенскую виллу в самом сердце Далмации! Это де…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 4 спальни в Dugi Rat, Хорватия
Вилла 4 спальни
Dugi Rat, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
€1,50 млн
в месяц
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Вилла 2 комнаты с Spalni в Jesenice, Хорватия
Вилла 2 комнаты с Spalni
Jesenice, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Дуги Рац, Есенице. Роскошная вилла под строительство 206 м2 на двух этажах, на участке 344 м…
€720,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Dugi Rat, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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