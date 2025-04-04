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Дома в Opcina Barilovic, Хорватия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Donji Sculac, Хорватия
Дом 2 комнаты
Donji Sculac, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
I26695 Barilović
$221,432
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Параметры недвижимости в Opcina Barilovic, Хорватия

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