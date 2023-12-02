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7 объектов найдено
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Дом 2 спальни с кондиционером, с парковка
Rojnici, Хорватия
2
2
92 м²
ISTRIA, BARBAN New single-family house with pool! Not far from Barban, we are selling a be…
€315,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Rebici, Хорватия
2
2
120 м²
ISTRA, REBIĆI - Modern single-storey house on the edge of the village Located on the edge …
€416,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Rebici, Хорватия
6
4
250 м²
2
ISTRIA, BARBAN - In the immediate vicinity of Barban, this cozy and warm house with a swimmi…
€565,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Grandici, Хорватия
3
3
130 м²
ISTRIA, BARBAN - Beautiful one-story house with a swimming pool Barban is a small pictures…
€437,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Барбан, Хорватия
4
4
280 м²
ISTRIA, BARBAN - Spacious property with villa and pool Barban is a beautiful historic town…
€1,38 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Барбан, Хорватия
5
6
300 м²
ISTRIA, BARBAN - A spacious house with a swimming pool Barban is a small picturesque medie…
€850,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Барбан, Хорватия
4
4
180 м²
ISTRIA, BARBAN - Elegant house with a swimming pool Barban is a small picturesque medieval…
€830,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Параметры недвижимости в община Барбан, Хорватия
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с бассейном
с видом на горы
недорогая
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