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Дома в община Барбан, Хорватия

7 объектов найдено
Дом 2 спальни с кондиционером, с парковка в Rojnici, Хорватия
Дом 2 спальни с кондиционером, с парковка
Rojnici, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
ISTRIA, BARBAN New single-family house with pool! Not far from Barban, we are selling a be…
€315,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Rebici, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Rebici, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ISTRA, REBIĆI - Modern single-storey house on the edge of the village Located on the edge …
€416,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Rebici, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Rebici, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, BARBAN - In the immediate vicinity of Barban, this cozy and warm house with a swimmi…
€565,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Grandici, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Grandici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
ISTRIA, BARBAN - Beautiful one-story house with a swimming pool Barban is a small pictures…
€437,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Барбан, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Барбан, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
ISTRIA, BARBAN - Spacious property with villa and pool Barban is a beautiful historic town…
€1,38 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка в Барбан, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Барбан, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
ISTRIA, BARBAN - A spacious house with a swimming pool Barban is a small picturesque medie…
€850,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Барбан, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Барбан, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
ISTRIA, BARBAN - Elegant house with a swimming pool Barban is a small picturesque medieval…
€830,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в община Барбан, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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