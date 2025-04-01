Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. община Бале
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в община Бале, Хорватия

Готовый бизнес Удалить
Очистить
1 объект найдено
Готовый бизнес 30 000 м² в община Бале, Хорватия
Готовый бизнес 30 000 м²
община Бале, Хорватия
Площадь 30 000 м²
WINERY - WINE FARM Wine-growing business with 30ha ISTRIA - CROATIA In Istria, a compa…
$1,88 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов