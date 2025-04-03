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Дома с террасой в Municipality of Kravarsko, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Podvornica, Хорватия
Дом 3 комнаты
Podvornica, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
I29308 Podvornička cesta
$243,574
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Параметры недвижимости в Municipality of Kravarsko, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов