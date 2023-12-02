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Инвестиционная недвижимость в Mjesni odbor Poganka - Sveti Anton, Хорватия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
ИНВЕСТИЦИЯ ОСТРОВ КРК, СТРОИТЕЛЬСТВО 25 КВАРТИР в Mjesni odbor Poganka - Sveti Anton, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОСТРОВ КРК, СТРОИТЕЛЬСТВО 25 КВАРТИР
Mjesni odbor Poganka - Sveti Anton, Хорватия
Площадь 1 746 м²
Продаётся инвестиционная земля со строительным разрешением, остров Крк Хорватия под строител…
€1,79 млн
в месяц
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