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Квартиры с террасой в Водице, Хорватия

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Luxury apartment in a new building, Vodice, 85.52 m2 The apartment in Vodice is located on t…
$276,788
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Квартира 3 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 1/2
Three-room apartment in Vodice with sea view, new construction, 138.83 m2 A spacious three-r…
$531,434
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Квартира 2 комнаты в Srima, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Srima, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
Two-Bedroom Apartment in Srima with Terrace, 43.98 m2 Located in Srima, a neighborhood near …
$155,002
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Квартира 3 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Two residential units in one, Vodice, 106.96 m² In the heart of a peaceful neighborhood in V…
$243,574
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Квартира 2 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Two-room apartment with sea view, Vodice, new building, 97.11 m2 The two-room apartment in V…
$387,504
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