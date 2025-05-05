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Дома с террасой в Висе, Хорватия

4 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 2 комнаты
Вис, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Romantic authentic building in the heart of the island of Vis, in Dračevo polje. Detached ho…
$564,648
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Дом в Rogacic, Хорватия
Дом
Rogacic, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Vis, Draškovca, holiday house 38m2 with covered terrace 25m2, on a unique property with an o…
$304,467
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Дом 5 комнат в Marinje Zemlje, Хорватия
Дом 5 комнат
Marinje Zemlje, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
A beautiful authentic Dalmatian house in the idyllic village of Marinje Zemlje, near famous …
$441,754
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Дом 2 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 2 комнаты
Вис, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 171 м²
PROPERTY WITH A HOUSE NEAR STONČICA BAY, VISAgricultural estate 27,234m2 with a functional g…
Цена по запросу
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