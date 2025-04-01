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Квартиры в Свети-Иван-Зелина, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира в Свети-Иван-Зелина, Хорватия
Квартира
Свети-Иван-Зелина, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
I28909 Sajmišna ulica
$160,537
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