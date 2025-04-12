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Дома в Синь, Хорватия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Синь, Хорватия
Дом 8 комнат
Синь, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Синь, отдельно стоящий дом в самом центре города, площадь в плане 140 м2, построен на участк…
$544,864
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов