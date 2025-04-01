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Дома с террасой в Grad Senj, Хорватия

4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Stinica, Хорватия
Дом 3 комнаты
Stinica, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 232 м²
Впечатляющий и изолированный дом с бассейном Jablanac, 237 м2 Просторный недавно построенный…
$807,461
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Дом 9 комнат в Sveti Juraj, Хорватия
Дом 9 комнат
Sveti Juraj, Хорватия
Число комнат 9
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
House with 4 apartments, sea view, 1st row to the sea, beach, 216 m2, Senj Not far from Senj…
$798,958
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Дом 18 комнат в Сень, Хорватия
Дом 18 комнат
Сень, Хорватия
Число комнат 18
Площадь 602 м²
Количество этажей 2
Newly built building, 6 apartments, garage, parking, view, Senj, 602.39 A residential buildi…
$829,258
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Дом 18 комнат в Prizna, Хорватия
Дом 18 комнат
Prizna, Хорватия
Число комнат 18
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Жилой дом, прямой доступ к пляжу, гараж, 632 м2, Призна, В Призне, в 15 км от Карлобага, ест…
$1,11 млн
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