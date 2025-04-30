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Дома с террасой в Порече, Хорватия

виллы
277
25 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Antonci, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Antonci, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Дом на первом этаже общей площадью 225 м2 и просторный сад 1100 м2 состоит из прихожей, кухн…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 199 м²
Роскошная недвижимость Фаркаша продает красивую современную виллу в 5 км от центра Пореча в …
Цена по запросу
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Дом в Varvari, Хорватия
Дом
Varvari, Хорватия
Площадь 233 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, POREC – Detached house with swimming pool near townThe ground floor area of this hou…
$913,402
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Мы продаем уникальную истрийскую виллу с бассейном общей площадью 200 м2, расположенную на д…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается красивая вилла общей площадью 250 м2 и ландшафтным садом 750 м2 с бассейном. На пе…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Вилла расположена на двух этажах общей площадью 180 м2 и ландшафтным садом общей площадью 66…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Mihatovici, Хорватия
Дом 4 комнаты
Mihatovici, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, POREČ – Newly built detached house with pool and sea view In a small Istrian town, o…
$708,578
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Дом 4 комнаты в Пореч, Хорватия
Дом 4 комнаты
Пореч, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
A nice semi-detached house under construction is for sale in a town only 5 km from Poreč and…
$376,432
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
On the Istrian Peninsula in western Croatia, Poreč is a popular summer resort. The 6th-centu…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Kukci, Хорватия
Дом 5 комнат
Kukci, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Exclusive Villa near Poreč with a Sea View – Villa Two The Villa project in Kukci near Poreč…
$1,38 млн
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Дом 4 комнаты в Пореч, Хорватия
Дом 4 комнаты
Пореч, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
A nice semi-detached house under construction is for sale in a town only 5 km from Poreč and…
$376,432
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается деревенская истрийская вилла с бассейном, полностью окруженным природой в изолиров…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Mihelici, Хорватия
Дом 4 спальни
Mihelici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Истрийская каменная вилла с бассейном на продажу, построена в 1930 году, но полностью отремо…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эта красивая местная истрийская каменная вилла с панорамным видом на море, построенная в 190…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Poreč is a city where, throughout the year, you can find a place for rest, entertainment, sp…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Пореч, Хорватия
Дом 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Дом с бассейном расположен в просторном саду 990 м2. Дом расположен на двух этажах, общей пл…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Дом был построен в 1740 году и полностью отремонтирован в 1994 году и украшен стильной антик…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Kukci, Хорватия
Дом 5 комнат
Kukci, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Exclusive Villa near Poreč with a Sea View – Villa Four The Villa project in Kukci near Pore…
$1,38 млн
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Дом 5 комнат в Kukci, Хорватия
Дом 5 комнат
Kukci, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Exclusive Villa near Poreč with a Sea View – Villa One The Villa project in Kukci near Poreč…
$1,38 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Отдельная вилла с бассейном на двух этажах, с общей площадью 160 м2 и 1000 м2 ландшафтного с…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 174 м²
Продается красивая современная вилла в 5 км от центра Пореча в тихом месте. Вилла имеет площ…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Kukci, Хорватия
Дом 5 комнат
Kukci, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Exclusive Villa near Poreč with a Sea View – Villa Three The Villa project in Kukci near Por…
$1,38 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Вилла с современным дизайном, состоящая из: гостиной, полностью оборудованной кухни с обеден…
Цена по запросу
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Вилла в Varvari, Хорватия
Вилла
Varvari, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
On the Istrian Peninsula’s shore in western Croatia, Poreč is a favorite summer getaway. The…
Цена по запросу
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