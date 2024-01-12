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Земельные участки в Grad Novigrad, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Новиград, Хорватия
Земельные участки
Новиград, Хорватия
В Новиграде, Хорватия продаётся участок 4000м2 под застройку апартаментов. Есть все комун…
€635,000
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