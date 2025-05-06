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Дома с террасой в Новях-Винодолски, Хорватия

виллы
17
2 объекта найдено
Дом 8 комнат в Klenovica, Хорватия
Дом 8 комнат
Klenovica, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 322 м²
Количество этажей 3
RESIDENTIAL VILLA WITH OPEN SEA VIEW, KLENOVICA, NOVI VINODOLSKI Residential villa for sale …
$608,935
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Дом 2 комнаты в Jakov Polje, Хорватия
Дом 2 комнаты
Jakov Polje, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Stone house with a panoramic view of the sea and nature A recently renovated stone house is …
$221,431
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