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Дома с террасой в Новале, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Stara Novalja, Хорватия
Дом 3 комнаты
Stara Novalja, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Luxury new construction in the center of Stara Novalja, 30m from the sea, 220NKP A row house…
$830,365
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