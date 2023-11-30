Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Grad Korcula
  5. Квартиры

Квартиры в Grad Korcula, Хорватия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 ванная с Ownership document в Корчула, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document
Корчула, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 3
Квартира в Жрново, 37, 54 м2 В деревне Жрново, которая находится всего в 4 км от города Корч…
€120,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Grad Korcula, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти