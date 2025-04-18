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Дома с террасой в Комижа, Хорватия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Комижа, Хорватия
Дом 5 комнат
Комижа, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
I26960 Vinka Foretića
Цена по запросу
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