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Склады в Каштеле, Хорватия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Склад 330 м² в Kastel Luksic, Хорватия
Склад 330 м²
Kastel Luksic, Хорватия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
Кастела, Кастел Стари Деловое пространство (зал) под Адриатическим шоссе. Площадь зала: 33…
$399,224
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