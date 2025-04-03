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Жильё в Дуга-Реса, Хорватия

2 объекта найдено
Квартира в Дуга-Реса, Хорватия
Квартира
Дуга-Реса, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/1
I27926 Ulica bana Josipa Jelačića
$51,372
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Квартира 2 комнаты в Дуга-Реса, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Дуга-Реса, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
I27917 Tušmer
$59,777
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