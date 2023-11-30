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Коммерческая недвижимость в Хорватии

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4 объекта найдено
Другое в Истрийская жупания, Хорватия
Другое
Истрийская жупания, Хорватия
Площадь 30 000 м²
€1,79 млн
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Другое 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Корчула, Хорватия
Другое 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
Комнаты 31
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
€2,15 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Другое с видеонаблюдением в Grad Split, Хорватия
Другое с видеонаблюдением
Grad Split, Хорватия
Commercial space for sale, located in an attractive location in Split, just a few minutes wa…
€1,10 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Другое 5 комнат с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Шибеник, Хорватия
Другое 5 комнат с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Шибеник, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛУЖИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продам к заниэ, распоженноэ в пригороде Шибеника, всего в нес…
€1,35 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Realting.com
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