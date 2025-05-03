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Дома с террасой в Велике-Горице, Хорватия

4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Дом 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 3
I27093 Malogorička
$440,647
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Дом 4 комнаты в Novo Cice, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novo Cice, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
I28171 Velikogorička
$276,788
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Дом 6 комнат в Gudci, Хорватия
Дом 6 комнат
Gudci, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
I26675 Gudci
$204,823
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Дом 6 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 6 комнат
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 450 м²
I21226 Улица Мартина пл. Tercela
$500,803
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