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Купить коммерческую недвижимость в Аликанте, Испания

Аликанте
50
Марина-Альта
37
Кальпе
21
l Alfas del Pi
11
Бах-Виналопо
9
Aspe
8
Виналопо-Митха
8
Сан-Мигель-де-Салинас
8
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432 объекта найдено
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
35 м²
€ 26,900
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 35.00 м2, гараж 1991 год…
Офисв Аликанте, Испания
Офис
Аликанте, Испания
42 м²
€ 55,000
Коммерческий офис в традиционном центре Аликанте.
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
190 м²
€ 214,000
Большие коммерческие помещения с 3 окнами, 2 входными дверями и более 20 метров фасада. Он р…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
69 м²
€ 400,000
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
195 м²
€ 200,000
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
270 м²
€ 525,000
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
4 160 м²
€ 3,000,000
Коммерческое здание современного строительства в аренду с фасадом из трех улиц, идеально под…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
481 м²
€ 2,700,000
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
76 м²
€ 140,000
Commercial premises for sale and rental located in the new Benalúa Sur expansion area. Distr…
Офисв Аликанте, Испания
Офис
Аликанте, Испания
419 м²
€ 660,000
Непревзойденное расположение, коммерческий офис на продажу, расположенный на оживленной Авен…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
134 м²
€ 52,000
PRICE REDUCED. Economical commercial premises for sale located on Avenida de Jijona, the mai…
Складв Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Склад
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
2 118 м²
€ 1,600,000
Продается промышленный склад в Сан-Висенте-дель-Распейг. Корабль находится в хорошем состоян…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
232 м²
€ 160,000
Коммерческие помещения с высокой прибыльностью, в настоящее время сданы в аренду для парковк…
Складв Аликанте, Испания
Склад
Аликанте, Испания
609 м²
€ 189,000
Промышленный склад на продажу в Аликанте с арендатором, расположенным в консолидированной ус…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
9 м²
€ 30,000
Инвестиционнаяв Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Инвестиционная
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
249 м²
€ 660,000
Продаётся здание в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 249.00 м2, здание 2…
Инвестиционнаяв Аликанте, Испания
Инвестиционная
Аликанте, Испания
555 м²
€ 849,000
For sale residential and local building with naya in the center. Ideal investment For sal…
Инвестиционнаяв Аликанте, Испания
Инвестиционная
Аликанте, Испания
523 м² Количество этажей 6
€ 1,070,000
For sale residential building and premises. ideal investment For sale, a classic building…
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
26 м²
€ 10,000
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Curva del Palangre. Общая площадь 26.00 м2, состоит из…
Коммерческая 1 ваннаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 45 м²
€ 34,900
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Los Frutales. Общая площадь 45.00 м2,…
Коммерческая 2 ванныхв Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 45 м²
€ 47,500
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
Коммерческая 2 спальнив Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 72 м²
€ 89,900
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
Коммерческая 3 спальнив Торревьеха, Испания
Коммерческая 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 399,900
Продается действующий бизнес (успешно работает уже 2,5 года) мини-апарт-отель с отдельным вх…
Коммерческая 1 ваннаяв Аликанте, Испания
Коммерческая 1 ванная
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 78 м²
€ 55,000
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе Carolinas bajas. Общая площадь 78.00 м2…
Коммерческая 2 ванныхв Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 236 м² -1 Этаж
€ 368,000
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa de los locos, располагается на …
Инвестиционная 4 спальнив Торревьеха, Испания
Инвестиционная 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 322 м²
€ 579,900
Продаётся здание в Торревьехе в районе Paseo maritimo. Общая площадь 322.00 м2, здание 2007 …
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
63 м²
€ 53,000
Коммерческие помещения очень удачно расположены в районе Хабанерас. Застроенная площадь 63м2…
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
82 м²
€ 52,260
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 82.00 м2, состо…
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
€ 199,000
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 0.00 м2, с…
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
€ 13,000
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, гараж 1991 года построй…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость в Аликанте: популярные районы и их особенности

Аликанте — это центр одноименной провинции Испании. Город большой и развитый: с хорошей медициной и образовательными учреждениями. Жилье здесь представлено самыми разными видами. Поэтому многие иммигранты, приезжающие в страну на ПМЖ, выбирают именно этот город.

В каком районе лучше купить недвижимость в Аликанте

Всего в городе 9 районов. Центральный El Centro представляет собой историческую часть — жилой фонд в нем старый. В основном это малоэтажные дома с несколькими квартирами. Несмотря на старые коммуникации и неудобные планировки, здесь самая высокая стоимость апартаментов в Аликанте.

Остальные районы расположены вокруг центра и дают возможность купить недвижимость в Аликанте для любых целей:

  • Для жизни у пляжа подойдут Albufereta, Cabo las Huertas и Playa de San Juan, где расположены закрытые урбанизации с высотными домами. Здесь можно купить двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты для постоянного проживания или компактные однокомнатные для коротких отпусков.
  • Сегмент элитной недвижимости в Аликанте лучше всего представлен в Garbinet и Pau. Это виллы и таунхаусы с частными бассейнами и собственными территориями.
  • Комплексы среднего класса расположены в Benalua и San Blas — спокойных спальных районах с развитой инфраструктурой. Считается, что в них наиболее адекватные цены на жилье в Аликанте.

Самая дешевая недвижимость в Аликанте находится в Virgen del Remedio. Она подходит для получения ВНЖ, но условия там не очень: теснота, грязь и сомнительный контингент.

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