Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Офисы
Продажа офисных помещений в России
коммерческая недвижимость
5092
рестораны
7
отели
21
производственные здания
10
инвестиционная недвижимость
46
склады
2428
магазины
1
готовый бизнес
15
Офис
Очистить
2 098 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Офис
Нижний Новгород, Россия
118 м²
1/2 Этаж
€ 72,917
Продается офис, расположенный на первом этаже административного двухэтажного отдельностоящег…
Офис
Эвенкийский район, Россия
4 835 м²
Цена по запросу
Предлагаются к продаже часть здания с арендаторами в районе Автовокзала: Расположено на …
Офис
Эвенкийский район, Россия
9 265 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже здание с арендаторами в районе Автовокзала: Расположено на первой…
Офис
Москва, Россия
581 м²
4 Этаж
€ 29,891
ID: o85766 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
Офис
Москва, Россия
200 м²
2 Этаж
€ 4,470
ID: o37121 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
Офис
Москва, Россия
522 м²
3 Этаж
€ 19,071
ID: L3977 Приглашаю на просмотр офиса на третьем этаже в БЦ "Европа Билдинг". - смешенная п…
Офис
Москва, Россия
752 м²
1 Этаж
€ 31,528
ID: L3973 Помещение свободного назначения, идеально под ресторан или кафе. Блок под отделку.…
Офис
Москва, Россия
730 м²
1 Этаж
€ 16,996
ID: L3972 Помещение свободного назначения на первой линии домов с отдельным входом и панорам…
Офис
Москва, Россия
890 м²
1 Этаж
€ 37,796
ID: L3974 Офис расположен в знаковом здании Москвы на 1-ой линии Садового Кольца, которое вх…
Офис
Москва, Россия
663 м²
4 Этаж
€ 15,448
ID: L446 В аренду от собственника предлагается помещение площадью на 4 этаже в 17 строении.…
Офис
Москва, Россия
663 м²
4 Этаж
€ 15,448
ID: L3975 Качественный офис со своей переговорной, с/у и кухней. Смешанная планировка и боль…
Офис
Москва, Россия
1 176 м²
3 Этаж
€ 27,380
ID: L3976 Отличный офис с качественным ремонтом, своими с/у и переговорной. Высота потолков …
Офис
Москва, Россия
296 м²
1 Этаж
€ 6,705
ID: o67907 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения без о…
Офис
Москва, Россия
255 м²
11 Этаж
€ 9,974
ID: o41945 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
Офис
Москва, Россия
472 м²
7 Этаж
€ 18,462
ID: o85760 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
Офис
Москва, Россия
219 м²
2 Этаж
€ 4,702
ID: o85759 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
Офис
Москва, Россия
2 649 м²
9 Этаж
€ 103,649
ID: L3968 Многофункциональный комплекс AFI2B c эксклюзивной по дизайну входной группой. 1 …
Офис
Москва, Россия
941 м²
Количество этажей 1
€ 2,570,368
ID: L3971 Предлагается на продажу ОСЗ в рамках элитного жилого комплекса. 940 кв.м. высота п…
Офис
Москва, Россия
410 м²
52 Этаж
€ 27,545
ID: L3967 Предлагается в аренду отличное офисное помещение 410,8 кв.м на 52 этаже в Башне Им…
Офис
Москва, Россия
219 м²
4 Этаж
€ 5,149
ID: o41389 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
Офис
Москва, Россия
349 м²
84 Этаж
€ 3,911,432
ID: o85755 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
Офис
Москва, Россия
1 273 м²
6 Этаж
€ 50,504
ID: L3964 Аренда офиса. Бизнес-центр "Вознесенский" Отделка: качественный евроремонт. Планир…
Офис
Москва, Россия
315 м²
11 Этаж
€ 10,444
ID: L3959 Офис в центре Москвы. Стандартная офисная отделка. Кабинетная планировка. Своя пер…
Офис
Москва, Россия
338 м²
1 Этаж
€ 8,522
ID: L3958 Помещение свободного назначения в центре Москвы. Идеально под размещение банка. Оп…
Офис
Москва, Россия
1 489 м²
2 Этаж
€ 54,092
ID: L3963 Аренда офиса. Бизнес-центр "Вознесенский" Отделка офисная. Планировка: кабинеты, …
Офис
Москва, Россия
448 м²
6 Этаж
€ 17,805
ID: L3960 Аренда офиса в ЦАО. Деловой центр "Дельта Плаза" Офисная отделка. Планировка: каб…
Офис
Москва, Россия
588 м²
3 Этаж
€ 18,334
ID: L3962 Аренда офиса. Офисный-центр "Ян-Рон" Современный свежий евроремонт. Планировка: ка…
Офис
Москва, Россия
434 м²
1 Этаж
€ 10,058
ID: L3961 Аренда офиса. Офисный-центр "Ян-Рон" Современный свежий евроремонт. Офисный блок р…
Офис
Москва, Россия
914 м²
5 Этаж
€ 24,685
ID: L3954 Предлагаем в аренду офисные помещения 914 кв.м., расположенные на 4 и 5 этажах в к…
Офис
Москва, Россия
584 м²
5 Этаж
€ 15,794
ID: L3955 Предлагаем в аренду офисные помещения 585 кв.м., расположенные на 5 мансардном эта…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Регионы с недвижимостью на продажу
в Yanegskoe selskoe poselenie
в Бор
в Городец
в Светлогорск
в Балтийск
в Пучеж
в Южный федеральный округ
в Псковская область
в Пушкин
в Ивановская область
в Сочи
в Краснодарский край
в Новоузенск
в gorodskoe poselenie Dno
в Уральский федеральный округ
в Маркс
в Кстово
в Семёнов
в Парголово
Параметры недвижимости в России
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты