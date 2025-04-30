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Продажа офисных помещений в городском округе Саратов, Россия

коммерческая недвижимость
53
производственные здания
3
склады
6
7 объектов найдено
Офис 488 м² в Саратов, Россия
Офис 488 м²
Саратов, Россия
Площадь 488 м²
В продаже офисное 1-2 х этажное здание площадью 488 кв.м, вместе с земельным участком площад…
Цена по запросу
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Офис 124 м² в Саратов, Россия
Офис 124 м²
Саратов, Россия
Площадь 124 м²
Предлагаем к продаже офисное помещение 124 м2 в центральной части города, на пересечении ули…
Цена по запросу
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Офис 30 м² в Саратов, Россия
Офис 30 м²
Саратов, Россия
Площадь 30 м²
Продается помещение в офисном здании, расположенном на ул. Чапаева (напротив Цирка). Распо…
Цена по запросу
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Офис 2 441 м² в Саратов, Россия
Офис 2 441 м²
Саратов, Россия
Площадь 2 441 м²
Отдельно стоящее фронтальное здание на территории делового пространства. Основные параметр…
Цена по запросу
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Офис 257 м² в Саратов, Россия
Офис 257 м²
Саратов, Россия
Площадь 257 м²
Продается офисное помещение в историческом центре города, возле Администрации Волжского райо…
Цена по запросу
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Офис 2 441 м² в Саратов, Россия
Офис 2 441 м²
Саратов, Россия
Площадь 2 441 м²
Отдельно стоящее фронтальное здание на территории делового пространства. Основные параметр…
Цена по запросу
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Офис 951 м² в Саратов, Россия
Офис 951 м²
Саратов, Россия
Площадь 951 м²
Купите офис в районе Триумф Молла, в районе высокой проходимости Расположение: Деловой цент…
Цена по запросу
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