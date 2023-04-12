Купить производственное здание в России

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Производство
Тайцы, Россия
17 593 м²
€ 1,676,327
Арт. 34366165 Уважаемый покупатель, ГАБ, продается действующее деревообрабатывающее произ…
Производство
Linda, Россия
300 м²
1/1 Этаж
€ 76,282
Продается готовый цех, является большей частью отдельностоящего здания. Бывшая пивоварня. …
Производство
Нижний Новгород, Россия
471 м²
2/2 Этаж
€ 248,926
Продается производственное здание (в настоящий момент есть долгосрочный арендатор), площадь …
Производство
Надым, Россия
Количество этажей 2
€ 672,747
Современный Надым это один из красивейших городов Крайнего Севера с особенным архитектурным …
Производство
Эвенкийский район, Россия
5 000 м²
Цена по запросу
Продается производственно-складской комплекс в промышленной зоне Ленинского района г. Сарато…
Производство
Эвенкийский район, Россия
4 842 м²
Цена по запросу
Предлагаем к приобретению производственно-складской комплекс с ж\д веткой на ВСО Расположе…
Производство
Энгельс, Россия
600 м²
Цена по запросу
К приобретению база под производственно-ремонтные работы, складское хранение и т.д. Площад…
Производство
Privolzhskoe, Россия
Цена по запросу
Предлагаем в продажу производственное здание общей площадью 3 380 кв.м. в центре г. Марк…
Производство
Нижний Новгород, Россия
939 м²
Количество этажей 2
€ 448,718
В продажу 2х этажное отдельно-стоящее кирпичное здание в отличном состоянии. Земельный участ…
Производство
Сердобск, Россия
12 000 м²
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Продается бывший ламповый завод на земельном участке площадью 4 Га на центральной улице г. С…
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