Купить инвестиционная недвижимость в России

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Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
1 600 м²
1/4 Этаж
€ 684,294
В продажу здание на красной линии! Состав: готовый бизнес под собственным управлением - Фитн…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
593 м²
1/4 Этаж
€ 280,449
Продается помещение общей площадью 593.4 кв.м. Из них помещение площадью 182.3 кв.м. располо…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
260 м²
1/1 Этаж
€ 75,721
Продается отдельно стоящее здание, разрешенное использование кафе. Имеется торговое оборуд…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
160 м²
1/11 Этаж
€ 279,327
Продается помещение, площадь 160 кв.м. Расположенное на 1 этаже, 11 этажного жилого дома. …
Инвестиционная
Zolinskiy selsovet, Россия
80 м²
1/1 Этаж
€ 22,425
Готовый бизнес магазин продукты. Хорошее место расположения. Первая линия трассы м7.
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
633 м²
1/9 Этаж
€ 673,076
Продается готовый арендный бизнес-Арендатор - "Пятёрочка" Здание одноэтажное, общей площа…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
629 м²
1/5 Этаж
€ 616,987
Продается готовый арендный бизнес-Арендатор - "Пятёрочка" (новый формат), по адресу: Нижний …
Инвестиционная
Городец, Россия
498 м²
2/2 Этаж
€ 154,808
Продается 2эт .кирпичное нежилое здание 497, 9 кв.м. в исторической части древнего города …
Инвестиционная
Россия, Россия
57 м²
Цена по запросу
Предлагается ИДЕАЛЬНАЯ КВАРТИРА ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗЗАБОТНОЙ ЖИЗНИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ. 1 спальня 2 сану…
Инвестиционная
Россия, Россия
360 м²
Цена по запросу
Предлагается ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА DREAM HOUSE 360 КВ.М в Тиват, Черногория. Самая высокая то…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
800 м²
3/3 Этаж
€ 1,681,569
Продается офисное здание премиум-класса площадью 800 кв.м. Самый центр! 200 м. от Кремля. Зд…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
1 339 м²
1/22 Этаж
€ 3,054,322
Продается коммерческое помещение 1338, 6 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 к…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
175 м²
1/1 Этаж
€ 399,303
Продается коммерческое помещение 175 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв.м.…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
760 м²
1/1 Этаж
€ 1,733,658
Продается коммерческое помещение 759, 8 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
312 м²
1/1 Этаж
€ 711,671
Продается коммерческое помещение 311, 9 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
1 339 м²
1/1 Этаж
€ 3,054,322
Продается коммерческое помещение 1338, 6 кв.м. в ЖК "Атлант сити". 180.000 руб./кв.м. + НДС.…
Инвестиционная
Нижний Новгород, Россия
278 м²
1/1 Этаж
€ 633,864
Продается коммерческое помещение 277, 8 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
Инвестиционная
Южный административный округ, Россия
€ 629,744
Продается готовый арендный бизнес - Сетевая Стоматологическая клиника. Стабильный,…
Инвестиционная
поселение Вороновское, Россия
€ 1,537,747
Продажа Арендного бизнеса — Сетевого продуктового магазина "Магнолия" на Патриарших прудах. …
Инвестиционная
Юго-Западный административный округ, Россия
€ 878,713
Продается арендный бизнес - помещение с надежным арендатором. Помещение находится по пе…
Инвестиционная
Центральный федеральный округ, Россия
€ 549,195
Продается арендный бизнес - помещение с надежным арендатором. Помещение находится на цо…
Инвестиционная
поселение Вороновское, Россия
34 м²
€ 908,003
Продается арендный бизнес в районе Патриарших прудов. Помещение формата Street Retail общей …
Инвестиционная
Северо-Западный административный округ, Россия
€ 439,356
Продается арендный бизнес - помещение с надежным арендатором. Помещение находится на первом …
Инвестиционная
Юго-Восточный административный округ, Россия
€ 468,647
Продается арендный бизнес - помещение с надежным сетевым арендатором. Помещение находит…
Инвестиционная
поселение Вороновское, Россия
€ 146,452
Продажа прав аренды. Предлагается к продаже объект Арендного Бизнеса, расположенный в Цен…
Инвестиционная
Юго-Восточный административный округ, Россия
€ 3,075,494
Продается готовый арендный бизнес, автосалон, автосервис. Автотехцентр представляет собой и…
Инвестиционная
Центральный федеральный округ, Россия
€ 80,549
Продается Гастроном, расположенный в жилом массиве, рядом с метро Белорусская. Магазин на…
Инвестиционная
поселение Вороновское, Россия
€ 1,567,037
Эксклюзив. К продаже предлагается первый клубный кинотеатр с рестораном в ЦАО города Москвы.…
Инвестиционная
Центральный федеральный округ, Россия
€ 80,549
Продается Арендный Бизнес, расположенный в Юго-Западном округе г. Москвы, на пересечении Лен…
Инвестиционная
Северный административный округ, Россия
€ 2,196,781
Продается готовый арендный Бизнес у м.Войковская. Помещение в собственности. Общая площад…
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