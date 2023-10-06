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Кафе и рестораны в Португалии

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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 9 спален в Almancil, Португалия
Ресторан, кафе 9 спален
Almancil, Португалия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
€1,80 млн
Ресторан, кафе в Montenegro, Португалия
Ресторан, кафе
Montenegro, Португалия
Площадь 587 м²
€1,35 млн
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