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Коммерческая недвижимость в Лагоа, Португалия

Лагоа и Карвоейру
7
8 объектов найдено
Отель в Carvoeiro, Португалия
Отель
Carvoeiro, Португалия
Площадь 6 323 м²
Этаж 9/11
€ 950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Отель в Carvoeiro, Португалия
Отель
Carvoeiro, Португалия
Цена по запросу
Туристический курорт состоит из 58 T1 и T2 дома с видом на море и сады, расположенный в экск…
Доходный дом 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
€ 569,500
Объект расположен всего в нескольких минутах от центра живописной деревни Карвоейро и в неск…
Доходный дом 3 спальни в Лагоа, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Лагоа, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
€ 715,000
Люксовый кондоминиум расположенный в западной части Алгарве, в 550 метрах от двух самых потр…
Коммерческая в Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
€ 460,000
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
Коммерческая в Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
€ 460,000
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
Коммерческая в Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
Количество этажей 2
€ 460,000
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
Коммерческая в Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
Площадь 83 м²
€ 165,000
Отель Pestana Golf Resort прекрасно расположен на равнинном плато, недалеко от живописной ры…
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