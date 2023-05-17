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Коммерческая недвижимость в Лагоа, Португалия
Лагоа и Карвоейру
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8 объектов найдено
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Отель
Carvoeiro, Португалия
6 323 м²
9/11
€ 950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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Отель
Carvoeiro, Португалия
Цена по запросу
Туристический курорт состоит из 58 T1 и T2 дома с видом на море и сады, расположенный в экск…
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Доходный дом 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3
3
150 м²
2
€ 569,500
Объект расположен всего в нескольких минутах от центра живописной деревни Карвоейро и в неск…
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Доходный дом 3 спальни
Лагоа, Португалия
4
3
236 м²
2
€ 715,000
Люксовый кондоминиум расположенный в западной части Алгарве, в 550 метрах от двух самых потр…
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Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
122 м²
2
€ 460,000
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
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Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
122 м²
2
€ 460,000
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
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Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
2
€ 460,000
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
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Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
83 м²
€ 165,000
Отель Pestana Golf Resort прекрасно расположен на равнинном плато, недалеко от живописной ры…
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