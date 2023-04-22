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Коммерческая недвижимость в Западно-Варшавский повят, Польша

gmina Stare Babice
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1 объект найдено
Коммерческая в Blizne Laszczynskiego, Польша
Коммерческая
Blizne Laszczynskiego, Польша
2 800 м²
€ 2,587,216
Предложение не содержит фотографий объекта, только на личной встрече с серьезными заинтересо…
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