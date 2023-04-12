Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Готовый бизнес

Купить готовый бизнес в Польше

коммерческая недвижимость
223
рестораны
1
офисы
1
магазины
7
Готовый бизнес В архив
Очистить
2 объекта найдено
Готовый бизнесв Суш, Польша
Готовый бизнес
Суш, Польша
205 м² Количество этажей 1
€ 514,939
Постоянно функционирующая районная станция управления транспортными средствами и oacute; в з…
Готовый бизнес 1 спальняв Лодзь, Польша
Готовый бизнес 1 спальня
Лодзь, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 47,131
Мы предлагаем апартаменты, расположенные по адресу Marynarska 44a. Это совершенно новый про…

Регионы с недвижимостью на продажу

gmina Susz
Варминско-Мазурское воеводство
Лодзинское воеводство
Лодзь
Суш

Параметры недвижимости в Польше

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти