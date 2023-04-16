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Купить коммерческую недвижимость в Пила, Польша

4 объекта найдено
Магазинв Пила, Польша
Магазин
Пила, Польша
548 м²
€ 405,391
Продается коммунальное здание, расположенное всего в 500 м от национальной дороги в непосред…
Коммерческаяв Пила, Польша
Коммерческая
Пила, Польша
805 м²
€ 565,414
Коммерческаяв Пила, Польша
Коммерческая
Пила, Польша
73 м²
€ 84,492
Коммерческаяв Пила, Польша
Коммерческая
Пила, Польша
620 м²
€ 526,496
Продается коммерческое здание в отличном месте в центре Пилы рядом с городским парком! 620 м…
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