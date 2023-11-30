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Коммерческая недвижимость в Ломянки, Польша

1 объект найдено
Коммерческая 10 комнат в gmina Lomianki, Польша
Коммерческая 10 комнат
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 10
Площадь 609 м²
Этаж 1
€262,422
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