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Купить коммерческую недвижимость в gmina Tarnowo Podgorne, Польша

1 объект найдено
Коммерческаяв Baranowo, Польша
Коммерческая
Baranowo, Польша
1 155 м²
€ 2,560,364

Параметры недвижимости в gmina Tarnowo Podgorne, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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