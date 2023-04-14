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Продажа офисных помещений в Германии

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4 объекта найдено
Офисв Schwetzingen, Германия
Офис
Schwetzingen, Германия
2 400 м² Количество этажей 5
€ 14,200,000
Здание коммерческого назначения (торговые и офисные помещения) с длительными договорами арен…
Офисв Obertshausen, Германия
Офис
Obertshausen, Германия
19 800 м² Количество этажей 20
€ 110,000,000
Коммерческая недвижимость в Германии! Офисный комплекс во Франкфурте на Майне в престижно…
Офисв Франкфурт-на-Майне, Германия
Офис
Франкфурт-на-Майне, Германия
949 м² Количество этажей 3
€ 3,100,000
Пакет коммерческих помещений в новом проекте в пригороде Франкфурта на Майне с длительными и…
Офисв Aldingen, Германия
Офис
Aldingen, Германия
360 м² Количество этажей 3
€ 1,500,000
К покупке предлагается офисные помещения на 1 этаже в новом здании - филиал известного банка…

Регионы с недвижимостью на продажу

Баден-Вюртемберг
Гессен
Obertshausen
Schwetzingen
Франкфурт-на-Майне

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