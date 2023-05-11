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Отели в Франкфурт-на-Майне, Германия

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3 объекта найдено
Отель 62 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 62 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 62
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 4
€ 4,500,000
Отель 84 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 84 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 84
Площадь 4 300 м²
€ 6,700,000
Отель 72 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 72 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 72
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 3
€ 6,300,000
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