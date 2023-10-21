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Коммерческая недвижимость в Супетар, Хорватия

2 объекта найдено
Отель 28 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Супетар, Хорватия
Отель 28 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Супетар, Хорватия
Комнаты 28
Количество этажей 3
Продается фантастический 4-звездочный отель, расположенный недалеко от Супетара на оживленно…
€4,95 млн
Отель 14 комнат в Супетар, Хорватия
Отель 14 комнат
Супетар, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 734 м²
Остров Брач, Супетар, Отель общей площадью 624м2, квартира 110м2 и двор 528м2.Подвал, цоколь…
€1,60 млн
Realting.com
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