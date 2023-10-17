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Производственные здания в Хорватии

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Производство 20 комнат в Самобор, Хорватия
Производство 20 комнат
Самобор, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 8 200 м²
Самобор Производственно-складские помещения общей площадью 8 200 м2 построены в 3-х корпуса…
€5,70 млн
Производство 1 комната в Kastel Stafilic, Хорватия
Производство 1 комната
Kastel Stafilic, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 3 060 м²
Кастела, Кастел Стафилич Полностью оборудованная теплица - в эксплуатации, площадь: 3.060м2…
Цена по запросу
Производство 1 комната в Pupnat, Хорватия
Производство 1 комната
Pupnat, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
€150,000
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