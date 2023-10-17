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Коммерческая недвижимость в Grad Trogir, Хорватия

Трогир
6
7 объектов найдено
Коммерческая 18 спален в Трогир, Хорватия
Коммерческая 18 спален
Трогир, Хорватия
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 1 250 м²
Трогир - город на центральном побережье Адриатического моря Хорватии и хорошо связан с матер…
€2,80 млн
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Трогир, Хорватия
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Трогир, Хорватия
Комнаты 18
Продается семейный отель, расположенный в 5 км от Трогира. Отель находится в тихом месте в 8…
€3,00 млн
Отель 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Zedno, Хорватия
Отель 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
Комнаты 25
Количество этажей 4
A luxuriously equipped four-storey 4* apart-hotel is for sale, located in an attractive loca…
€2,50 млн
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
Продается отель, расположенный недалеко от Трогира. Он состоит из четырех этажей и находится…
€1,60 млн
Отель 9 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Отель 9 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 4
Продается новый бутик-отель в завершающей стадии строительства, общей площадью 837 м2 на уча…
€2,20 млн
Ресторан, кафе 1 комната в Трогир, Хорватия
Ресторан, кафе 1 комната
Трогир, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Трогир, Чиово, ресторан-таверна ок. 200 м2 (два здания на первом этаже по 100 м2 каждое), с …
€1,20 млн
Отель 14 комнат в Трогир, Хорватия
Отель 14 комнат
Трогир, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 550 м²
Трогир, центр Отель ок. 550 м2 на 5 этажах, расположен в охраняемом историческом центре гор…
€2,30 млн

Типы недвижимости в Grad Trogir

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