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Коммерческая недвижимость в City of Velika Gorica, Хорватия

Велика-Горица
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4 объекта найдено
Ресторан, кафе 10 комнат в Jagodno, Хорватия
Ресторан, кафе 10 комнат
Jagodno, Хорватия
10 Количество комнат 2 ванных комнат 823 м²
€ 840,000
Велика Горица, Ягодно Коммерческое помещение площадью 823 м2 на участке 3000 м2, построенно…
Инвестиционная в Gudci, Хорватия
Инвестиционная
Gudci, Хорватия
€ 200,000
I23427 Kostanjevec
Коммерческая в Велика-Горица, Хорватия
Коммерческая
Велика-Горица, Хорватия
54 м²
€ 103,322
I23140 А.К. Миошича
Коммерческая в Jagodno, Хорватия
Коммерческая
Jagodno, Хорватия
826 м²
€ 840,000
I22922
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