Купить отель в Болгарии

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Отель
Бургас, Болгария
400 м²
4 Этаж
€ 265,000
Семейный отель расположенный в самом центре площади Сарафово — одном из красивейших жилых кв…
Отель
Ravda, Болгария
2 155 м²
5 Этаж
€ 1,250,000
Отель полностью меблирован и оснащен техникой. Вместимость отеля 100 мест, ресторан на 60 ме…
Отель
Ravda, Болгария
750 м²
4 Этаж
€ 640,000
Гостиница расположена в центре города Равда, всего в 300 метрах от Южного пляжа и есть сад с…
Отель
Солнечный берег, Болгария
1 380 м²
5 Этаж
€ 840,000
Представляем Вашему вниманию предложение для успешного бизнеса — семейный отель с бистро на …
Отель
София, Болгария
1 260 м²
€ 2,600,000
KVADRAT REAL ESTATE предлагает к продаже уникальную недвижимость с исторической ценностью …
Отель 11 комнат
София, Болгария
11 Количество комнат
1 400 м²
€ 949,999
Agency Square presents to your attention a furnished, operating with regular customers hot…
Отель 20 комнат
Поморие, Болгария
20 Количество комнат
20 600 м²
€ 8,000,000
Агентство Square рада предложить вам рабочее, живописное место над морем, в старом городе …
Отель 17 комнат
Devin, Болгария
17 Количество комнат
700 м²
€ 400,000
Агентство Квадрат продает отель, расположенный в тихом районе Девин. Это хорошая возможнос…
Отель 10 спален
Ravda, Болгария
13 Количество комнат
13 ванных комнат
1 130 м²
€ 420,000
Агентство недвижимости КВАДРАТ предлагает на продажу небольшой семейный отель, удобно расп…
Отель 20 комнат
Чайка, Болгария
20 Количество комнат
2 000 м²
€ 1,000,000
Продажа рабочего бизнеса - отель Населенный пункт: Евксиноград, Варна, Болгария Площадь: 2…
Отель 17 комнат
Kiten, Болгария
17 Количество комнат
1 098 м²
€ 720,000
Если вы хотите, когда вы откроете глаза, увидеть море и солнце, приходите к нам. Всего в 1…
Отель 19 комнат
Несебр, Болгария
19 Количество комнат
1 152 м²
€ 690,000
Предлагаем на продажу готовый объект для успешного бизнеса! Уютная приветливая г…
Отель
Bansko, Болгария
1 048 м²
€ 325,000
1.Ресторан - 185 м2. 2. Прием 3. Relax / SPA-центр - 144 м2 - / состоит из сауны, паровой …
Отель
Солнечный берег, Болгария
3 336 м²
€ 2,000,000
TOP РАСПОЛОЖЕНИЕ !!! 100 м от пляжа! Агенство недвижимости КВАДРАТ представляет Вашему вни…
Отель
Святой Влас, Болгария
2 200 м²
€ 1,500,000
Место нахождения Отель расположен в живописном морском городе Святой Влас, у подножия южно…
Отель
Lozenets, Болгария
1 600 м²
€ 1,000,000
Регионы с недвижимостью на продажу
Бургасская область
Nesebar
Kiten
Приморско
Софийская область
София
Bansko
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Smolian
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Варненская область
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Святой Влас
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