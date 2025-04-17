Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Prampi Makara
  4. Жилая

Жильё в Khan Prampi Makara, Камбоджа

квартиры
5
5 объектов найдено
Кондо с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Кондо с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 33
Продаются дизайнерские апартаменты в самом центре города Пномпень под управлением пятизвездо…
$174,038
Оставить заявку
Пентхаус с видом на город в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Пентхаус с видом на город
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$932,049
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Квартира 1 спальня
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
5 Star Wyndham Hotel Room Up to 10 years of Guaranteed Rental Returns Hassle Free Inves…
$174,038
Оставить заявку
Студия 2 комнаты в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Студия 2 комнаты
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$430,282
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Студия 1 спальня
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
CEO Center is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$217,970
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов