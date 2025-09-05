Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Dangkao
  4. Жилая

Жильё в Khan Dangkao, Камбоджа

2 объекта найдено
Вилла в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Вилла
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Вилла с 4 спальнями на продажу в Борей Чанкири, ПномпеньШагните в более спокойный и полноцен…
$299,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Вилла
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 50 м²
Эта вилла Kon Kat Laor (v2) в настоящее время выставлена на продажу в Борей Чанкири, месте, …
$130,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти